После Львова Джоли навестила детей в Бориславе (фото)

Голливудская звезда Анджелина Джоли после посещения Львова посетила город Борислав (Львовская область).

Там актриса побывала в учебно-реабилитационном центре "Гармония".

Об этом сообщает Бориславский городской совет.

"Актриса и ее команда прибыли к детям с подарками и хорошим настроением", — говорится в сообщении.

Джоли пообщалась с воспитанниками учреждения, а также детьми-переселенцами, которые были эвакуированы из Луганщины.

Анджелина Джоли посетила Борислав во Львовской области (4 фото)

Бориславский городской совет

Напомним, 30 апреля Анджелина Джоли приехала во Львов с гуманитарной миссией. Сначала знаменитость заскочили в одном из кафе города. Затем она посетила Львовский железнодорожный вокзал. Там актриса встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и пообщалась с ними лично. На железнодорожном вокзале звезде пришлось даже бежать к укрытию во время воздушной тревоги.

Кроме того, Джоли побывала в школе-интернате, где пообщалась и сфотографировалась с детьми.

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