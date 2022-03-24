После месяца напряженных боев: Зеленский рассказал, как воюют солдаты РФ и как могут сопротивляться украинцы

После месяца напряженных боев: Зеленский рассказал, как воюют солдаты РФ и как могут сопротивляться украинцы

Президент подчеркнул, что блицкриг врага провалился.

Всеми своими преступлениями враг не способен сломить свободный дух украинцев.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

"По планам врага, они предусматривали захват Украины в течение нескольких дней, 48 или 72 часов. Но блицкриг провалился, уже месяц продолжается героическое сопротивление украинцев, которые защищают свою землю, свои дома, свои семьи, свою свободу и суверенитет", — отметил он.

По словам президента, враг деморализован. В течение месяца российская армия понесла потери личного состава и техники больше, чем за 10 лет войны в Афганистане.

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"Мир не знал столь жестокой войны на протяжении последних 80 лет. Это война без каких-либо правил и соблюдения каких-либо конвенций со стороны российской армии. Они используют оружие и бомбы, запрещенные международными конвенциями. Они убивают гражданских, женщин, детей. Они бомбят больницы, школы, театры, где в подвалах прячутся мирные люди, и делают это сознательно... Они грабят дома и квартиры, вывозя на своих БТРах посуду, одежду, мебель... Они насилуют женщин, мучают пленных и убивают детей, которые эвакуируются. Но всеми этими преступлениями они не способны сломить свободный дух украинцев!" — резюмировал глава государства.

Также президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что хоть россияне и захватили некоторые украинские территории, им все равно ничего не принадлежит, ведь украинцы сопротивляются и не боятся выходить на протесты в оккупированных городах и селах.

24 марта – месяц несломленности: обращение президента Украины Владимира Зеленского

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