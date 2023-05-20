После многочисленных взрывов оккупанты вывозят технику из Мариуполя в Новоазовск — Андрющенко

В Мариуполе участились взрывы. В результате оккупанты пытаются спасти свою технику и перевозят ее в Новоазовск.

После "бавовны" в Мариуполе оккупанты перемещают технику в Новоазовск.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Последствия вчерашнего россияне тянут по улицам города в Новоазовск. "Тигры" (российские бронеавтомобили — ред.) что-то чуть-чуть навсегда устали. Жаль, по улице не тянут те несколько десятков "хороших русских". Так бы славный вышел парад на празднование Дня оккупации", – написал Андрющенко.

Скриншот карты с Google

Оккупанты перевозят технику из Мариуполя в Новоазовск / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

По его словам, сегодня, 20 мая, было зафиксировано активное перемещение вертолётов из направления Бердянска в сторону Мариуполя вдоль линии моря. С 4 утра заметили также ракеты и "шахеды" из Ейска/Приморско-Ахтарска над приморскими селами в направлении Запорожья.

Кроме того, с 6 до 7 утра в Мариуполе снова работала вражеская ПВО в Левобрежном районе.

Напомним, в Мариуполе начали появляться плакаты с предупреждениями для российских оккупантов. На них преимущественно изображена единственная надпись на украинском: "Август близко!". Кроме того, на плакатах можно увидеть QR-код. Если перейти по нему – появляется надпись "Русская весна заканчивается, начинается украинское лето".

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