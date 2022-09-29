После мобилизации в РФ и "референдумов" может обостриться ситуация на фронте: к чему готовиться украинцам

В Генеральном штабе ВСУ предполагают, что после проведённых псевдорефрендумов на оккупированных территориях и мобилизации в РФ может произойти эскалация на фронте.

По данным Генштаба, Россия может активизироваться на поле боя, а также бить по критической инфраструктуре.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

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"После проведения псевдореферендумов и наращивания врагом своих сил не исключается эскалация ситуации. Это будет характеризоваться нанесением ударов противника по критической инфраструктуре с одновременной попыткой активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины", — отметил Громов.

Как ранее сообщалось, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что есть две причины, почему российский диктатор Владимир Путин так спешил провести фиктивные "референдумы" на оккупированных украинских территориях.

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