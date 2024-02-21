Раненых и убитых окупантов везут в Крым круглосуточно.

Во временно оккупированном Севастополе военный госпиталь забит ранеными военными после неистовых штурмов Авдеевки и Запорожского направления.

Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".

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"Низка военного транспорта заезжает на территорию военного госпиталя по улице Жуковского, практически круглосуточно. Основная причина бешеного наплыва раненых и убитых — недавние штурмы в Авдеевке и на Ропорожском направлении. Госпиталь буквально забит полностью", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным партизан, тела кафиров в основном везут КамАЗами из-за того, что их очень много.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил свое мнение, почему Украина потеряла Авдеевку.

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