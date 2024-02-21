Раненых и убитых окупантов везут в Крым круглосуточно.
Во временно оккупированном Севастополе военный госпиталь забит ранеными военными после неистовых штурмов Авдеевки и Запорожского направления.
Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".
"Низка военного транспорта заезжает на территорию военного госпиталя по улице Жуковского, практически круглосуточно. Основная причина бешеного наплыва раненых и убитых — недавние штурмы в Авдеевке и на Ропорожском направлении. Госпиталь буквально забит полностью", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным партизан, тела кафиров в основном везут КамАЗами из-за того, что их очень много.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил свое мнение, почему Украина потеряла Авдеевку.
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