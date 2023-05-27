После намека Залужного о контрнаступлении в Бердянске завыла сирена и раздались взрывы: видео

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области после утреннего намека главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном начале контрнаступления погремели сильнейшие взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-кналы.

По предварительным данным, возможен прилет в районе городского порта, а также по силам окупантов, которые разместились на территории базы отдыха "Химик".

На место попадания направились пожарные, оккупанты молчат о взрывах.

Местные сообщают о еще одном попадании возле села Новопетровка.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов выразил надежду, что войну в Украине удастся завершить до зимы. При этом, по его словам, контрнаступлений может быть несколько.

В оккупированном Бердянске раздается сирена и слышны взрывы

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