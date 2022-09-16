После неудачи в Харьковской области Путин может ответить: эксперт рассказал, чего можно ожидать

Впрочем, агрессорка Россия просто оставить это не сможет, а потому готовится к ответу. Прежде всего войска диктатора Владимира Путина будут пытаться наносить ущерб гражданской инфраструктуре. Впрочем, оккупанты могут прибегнуть и к тактическому действию на фронте, но с "военной точки зрения не имеют большого выбора".

Об этом в интервью рассказал директор Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Они, конечно, готовят ответные шаги. Это могут быть какие-то тактические контрнаступательные действия. Можно ожидать их попытки сформировать группировки и вернуть какую-то часть Харьковской области сугубо ради пропагандистского эффекта. Но, опять же, Оскол как географическое препятствие очень стабилизирует фронт и очень выгоден украинцам", — объяснил Самусь и добавил, что река стабилизирует фронт именно в украинских интересах.

По его словам, на Донбассе фронт стабилизирован — он "дерется головой о стенку". Тем временем в Херсоне россияне в тупике, подчеркнул эксперт.

"Возможно, россияне попытаются не допустить краха херсонской группировки, пытаясь каким-то образом докинуть туда подкрепление, строить переправы. Но это все будет играть против них", — считает Самусь.

Он объясняет, что РФ просто будет загонять в эту ловушку еще больше своих войск и позволят украинцам уничтожить еще больше россиян, их технику и забрать "трофеи".

Самусь отмечает, что сейчас Запорожское направление сейчас выглядит как наиболее нестабильное.

"Путин может предпринять более активные действия и там могут быть попытки россиян пойти в наступление. В то же время, я думаю, украинская армия также может иметь свои планы на этом направлении", — отмечает эксперт.

Как сообщалось, российские военные боятся наступления Вооруженных сил Украины в Херсонскую область. Оккупанты страны-агрессорки России уже даже готовы бежать с правобережья области. Впрочем, не могут этого сделать. ВСУ постоянно уничтожают переправы на юге.

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