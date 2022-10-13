После ночного обстрела в Николаеве в многоэтажке погибли 3 человека, еще 4 — под завалами (фото, видео)

В Николаеве после вражеского обстрела города ракетами типа С-300 продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

В четверг, 13 октября, в разрушенной вражеским обстрелом многоэтажке в городе Николаеве спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших: мужчин в возрасте 31 и 39 лет и 80-летней женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД

По информации от правоохранителей, под завалами находятся еще 4 человека.

К аварийно-спасательным и поисковым работам привлечены 9 единиц техники и 37 спасателей.

Помощь гражданам оказывают психологи ГСЧС, отряд быстрого реагирования Николаевской областной организации Общества Красного Креста Украины.

Как уже сообщалось, в ночь на 13 октября российские террористы массированно обстреляли Николаев восемью ракетами типа С-300.

Известно о попадании в ряд гражданских объектов. В частности, в пятиэтажный жилой дом. В результате два верхних этажа разрушены до основания, остальные – под завалами.

Среди пострадавших в многоэтажке был также 11-летний мальчик, доставшийся из-под завалов. Пока ему оказывается медицинская помощь.

По информации Николаевской ОВА, в результате ракетного удара также разрушено здание челночной станции.

Напомним, в ночь на 30 сентября оккупанты обстреляли жилой квартал в Николаеве. Ракета попала в верхний десятый этаж жилого дома.

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