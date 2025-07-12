После ночного террора Зеленский обратился к союзникам с жестким призывом

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В ночь на 12 июля российские войска нанесли массированный удар по территории Украины — от северных регионов до запада страны.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем утреннем обращении в Telegram.

По его словам, враг применил 26 крылатых ракет и 597 дронов, из которых более половины — «шахеды». Несмотря на масштабность атаки, украинские силы противовоздушной обороны обезвредили более 20 ракет и большую часть дронов-камикадзе. Президент поблагодарил ПВО за эффективную работу.

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К сожалению, не все цели удалось перехватить — попадания зафиксированы в гражданскую инфраструктуру. В частности, в Черновцах погибли два человека, еще около 20 украинцев ранены, среди них — жители многоквартирных домов. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

«Темп воздушных ударов России требует быстрых решений, и его можно сбить санкциями уже сейчас. Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает россиянам производить дроны и зарабатывать на нефти», — подчеркнул Зеленский.

Президент также акцентировал на необходимости увеличения поставок систем ПВО, а также инвестиций в перехватывающие дроны, которые уже демонстрируют эффективность на фронте.

«Остановить войну можно только силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, спасающих жизни», — подытожил Глава государства.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 12 июля РФ осуществила масштабную воздушную атакупо западным и центральным областям Украины. Враг атаковал преимущественно западные регионы ударными БпЛА и крылатыми ракетами.