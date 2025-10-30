После ночной атаки часть Винницкой области без воды: что сейчас происходит в Ладыжине

Отключение света / © ТСН.ua

После российского обстрела в ночь на 30 октября город Ладыжин в Винницкой области остался без теплоснабжения и воды. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий и запуском альтернативных систем.

Об этом сообщил секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец.

"Провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Все соответствующие службы получили поручение осуществить меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе", - отметил он.

По его словам, в Ладыжине запускают междомовые колонки для водоснабжения и организуют подвоз технической воды. Параллельно ведется подготовка к запуску альтернативной системы теплоснабжения.

Местные власти сообщили, что детские сады сегодня не будут работать. После отбоя тревоги специальные группы начнут оценку разрушений, а жителей домов, нанесших наибольшие повреждения, отселят в безопасные места.

Также в городе ожидают возобновления электроснабжения.

"Прошу не распространять фото и видео с места происшествия. Буду информировать в дальнейшем. Держимся!", - подчеркнул Коломиец.

Напомним, Россия в ночь на 30 октября совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Запорожье.