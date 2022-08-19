После нового "хлопка" возле Евпатории и Севастополя Минобороны затролило Россию в Сети

На фоне взрывов в Крыму 19 августа Минобороны Украины потролило российских оккупантов на тему того, что после покупки спутника ICEYE для ВСУ, захватчиков станет видно еще лучше.

Российские военные видны настолько хорошо, что будет заметно даже, как они "небрежно курят над незаконным Керченским мостом".

Об этом украинское оборонное ведомство написало в Twitter, добавив спутниковые снимки моста.

"Мы. Видим. Вас. Украинцы собрали $20 млн, чтобы посмотреть, как российские оккупанты небрежно курят над незаконным Керченским мостом. Как известно, курение в общественных местах в Украине запрещено", – говорится в заявлении Минобороны.

Заметим, что ранее глава ведомства Алексей Резников описал преимущества приобретенного для ВСУ спутника ICEYE, отметив, что теперь каждый HIMARS сможет более эффективно уничтожать врага.

Мы. See. Вы.

Ukrainian people fundraised $20 mln к watch russian occupiers smoking negligently over ilegal Kerch Bridge.

Как ты знаешь, терзая в общественном предприятии в Украину является недопустимым. pic.twitter.com/2saP6zpSzs — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 19, 2022

Кроме Минобороны, на тему спутника пошутили и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко вместе с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом.

"Сергей Притула, сбросьте нам с Виталием Кимом фото со спутника херсонских арбузов", – написал Тимошенко в Сети, добавив положительное фото.

Напомним, вечером 19 августа прогремели сразу три взрыва в районе Евпатории на южном берегу оккупированного Крыма.

В то же время взрывы были слышны и в Севастополе, где, возможно, работала ПВО.

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