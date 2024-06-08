После обновления данных в "Резерв+" на улице все равно могут выписать повестку – в ТЦК объяснили, почему

Приложение "Резерв+" так же, как выписка из ЦПАУ, является лишь подтверждением того, что гражданин уточнил свои персональные данные в течение 60 дней. То есть одна норма – это уточнить свои данные, другая норма – внесенные изменения в Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и о правовом режиме военного положения – когда каждый гражданин Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должен иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию военнослужащих ТЦК и СП или полицейских.

Об этом в интервью "Фокусу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

"То есть, если гражданин даже имеет отсрочку, но у него нет при себе военно-учетных документов (военного билета, или временного удостоверения военнообязанного, или, для призывников, удостоверений о приписке к призывному участку) — это уже правонарушение, это уже штраф. Это уже повестка в ТЦК для вынесения постановления об админправонарушении. И эта норма работает уже, а не через 60 дней", - объяснил он.

Роман Истомин также добавил, что военнослужащие ТЦК, как и полиция, имеют право проверять эти военно-учетные документы.

Напомним, в ТЦК объяснили, могут ли уклонисты "бесконечно" платить штраф и не появляться по повестке.

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