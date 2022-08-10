После обращения Минцифры Instagram разблокировал страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали"

Глава Минцифры Михаил Федоров ожидает восстановления в социальных сетях других страниц, связанных с "Азовом", которые заблокированы по неизвестным причинам.

Об этом украинский министр сообщил в Telegram и опубликовал фотоскрин в подтверждение.

"Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за скорую реакцию и ждем восстановления других страниц, связанных с "Азовом", — говорится в сообщении Федорова.

Напомним, накануне социальная сеть Instagram по неизвестным причинам заблокировала страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали", на которой размещалась информация о бойцах. Об этом сообщили министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову, он обратился с письмом к Meta с запросом разблокировать страницу.

Эксклюзивное интервью с азовцем "Мольфаром"

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