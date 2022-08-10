После обращения Минцифры Instagram разблокировал страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали"

После обращения Министерства цифровой трансформации социальная сеть Instagram, входящая в состав корпорации Meta, разблокировала страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали".
Глава Минцифры Михаил Федоров ожидает восстановления в социальных сетях других страниц, связанных с "Азовом", которые заблокированы по неизвестным причинам.
Об этом украинский министр сообщил в Telegram и опубликовал фотоскрин в подтверждение.
"Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за скорую реакцию и ждем восстановления других страниц, связанных с "Азовом", — говорится в сообщении Федорова.
Напомним, накануне социальная сеть Instagram по неизвестным причинам заблокировала страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали", на которой размещалась информация о бойцах. Об этом сообщили министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову, он обратился с письмом к Meta с запросом разблокировать страницу.
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