После обстрела больницы Купянска медики спасают истории болезней и празднуют второе "рождение"

В Харьковской области освобожденный Купянск оккупанты обстреливают по несколько раз в день, за два месяца более сотни прилетов. Разрушены десятки частных домов, больница, поликлиника. Накануне вражеские снаряды унесли жизни двух мирных жителей, еще трое ранены, говорится в ТСН.

Многоэтажки с разбитыми окнами, разрушенные дома и непрерывные звуки взрывов – так живет уволенный Купянск последние 2 месяца. Каждый день здесь новые прилеты. Орки обстреливают город несколько раз в день. Накануне возле местной поликлиники погибли два человека. Один из врачей оказался в эпицентре взрыва и чудом уцелел. “Это уже второй раз. Первый раз больница была. Мы тоже там были, когда был прилет. Как раз на том месте стояла машина. Как только я отогнал и прилет был”, — рассказывает хирург Андрей.

В своем кабинете врач-онколог больше не одевает белый халат, а на пепелище пытается отыскать уцелевшие вещи. Сюда залетел обломок от снаряда, через мгновение выгорело все. “Все сгорело. Только спасаем документы больных. И то не знаю, как спасем, потому что они все мокрые. Будем искать второй кабинет. Я думаю, все будет хорошо и Украина победит”, — говорит Олег Сизонов.

Рашисты ударили из артиллерии по району в половине восьмого утра. Врачи говорят, им повезло: собирались на работу позже и не попали под обстрелы. Вместо приема пациентов убирают обломки окон. Обстрел произошел с РСЗО «Ураган». Была обстреляна местная поликлиника, где мы сейчас находимся. Местный лицей, а также многоэтажный дом. 3 человека получили ранения. Это три пожилых мужчины, а также погибли женщина и мужчина, которые были рядом”, — говорят в местной прокуратуре.

Под обстрел попал и местный лицей, в здании вынесло стекла. Несмотря на новые взрывы, здесь тоже кипит работа. Коммунальщики приводят все в строй.

После последних обстрелов в городе пропал свет.

Через два месяца правоохранители зафиксировали по городу более сотни прилетов. Ракетами и артиллерией оккупанты ежедневно убивают мирных жителей. Сейчас даже бывшие поклонники "русского мира" откровенно говорят, кто их враг.

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