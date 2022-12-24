После обстрела Херсона Кулеба обратился к Западу: "Подумайте об Украине, которая борется со злом"

Министр призвал Запад к активной поддержке ради победы в войне.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после обстрела оккупантами Херсона 24 декабря призвал западных партнеров к активной и длительной поддержке государства для победы.

Об этом министр написал в Сети.

"Сочельник. Российский террористический удар по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и за ее пределами готовят праздничные обеды, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом", — говорится в заявлении.

Также читайте Россияне уничтожают Херсон зажигательными снарядами: один из обстрелов видела съемочная группа ТСН

"Нам нужна ваша активная и длительная поддержка, чтобы победить", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, российские войска 24 декабря обстреляли центр Херсона, убив восьмерых и ранив 58 мирных жителей. Кроме того, повреждены гражданская инфраструктура: жилые дома, админздания и авто.

Заметим, накануне в Херсонской ОВА предупредили, что из-за постоянных вражеских обстрелов часть областного центра остается зоной повышенной опасности. Есть риск полного отключения света, прекращения тепло- и водоснабжения, поэтому чиновники советуют эвакуироваться.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.