После обстрелов Невельского боевиками поселок покинули почти все жители

За прошедшую неделю террористы дважды обстреляли мирный поселок.

В поселке Невельское Донецкой области из-за обстрелов боевиков были разрушены 25 домов. Почти все жители поселка были вынуждены бежать, опасаясь за свою жизнь.

Об этом рассказал руководитель гуманитарной миссии "Подснежник" Евгений Каплин, сообщает "Укринформ".

Он напомнил, что за прошедшую неделю террористы дважды обстреляли мирный поселок.

"При первом обстреле, с 13 на 14 ноября, было повреждено 16 домов, из них 3 — разрушены полностью. И во время второго обстрела, с 16 на 17 ноября, было повреждено еще 9 домов. Там разный характер повреждения. Это небольшой поселок, в нем всего около 50 домов. То есть можно сказать, что повреждены 50% домов", — сказал Каплин.

По его словам, большинство разрушенных домов было ранее восстановлено международными гуманитарными организациями в 2017-2019 годах. Поселок почти полностью разрушен в 2014-2015 годах, когда продолжались бои за Донецкий аэропорт.

"В 2017-2019 годах, когда ситуация была более спокойной, туда зашли деньги международной технической помощи, в частности, Датского совета по делам беженцев, который осуществил восстановление всего жилищного фонда в поселке. Иногда стоимость восстановления на один дом составляла до 15 тыс. долларов, потому что некоторые дома восстанавливались полностью, с фундамента. И эти дома сейчас, в том числе, снова попали под обстрел", — говорит руководитель гуманитарной миссии.

Каплин добавил, что в настоящее время в поселке осталось 5 человек. До начала эскалации в ноябре этого года в Невельском жили 23 семьи — примерно 45 человек.

Напомним, что при обстреле Невельского в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди — 65-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Обстрел Невельского на Донбассе (5 фото)

Ранее сообщалось, что в результате минометного обстрела Невельского ранение получил водитель-санитар, которого в тяжелом состоянии доставили в военный госпиталь.

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