После оккупации ЧАЭС уже умер российский военный, еще сотня находятся на лечении – советник главы МВД

Российские оккупанты больше месяца удерживали Чернобыльскую АЭС.
Среди российских оккупантов, которые больше месяца находились на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения, уже есть первые жертвы из-за лучевой болезни.
Об этом утверждает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Согласно данным Военно-медицинской службы РФ, зафиксирована первая смерть оккупанта в Чернобыле от лучевой болезни. Еще 26 человек госпитализированы и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для прохождения обследования и лечения", — сообщил Геращенко.
Напомним, российские военные оккупировали ЧАЭС в первый день вторжения в Украину – 24 февраля. Территорию ЧАЭС они покинули 31 марта. Сообщалось, якобы оккупанты даже делали окопы в Рыжем лесу – одном из самых опасных мест зоны отчуждения.
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