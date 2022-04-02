После оккупации ЧАЭС уже умер российский военный, еще сотня находятся на лечении – советник главы МВД

После оккупации ЧАЭС уже умер российский военный, еще сотня находятся на лечении – советник главы МВД

Российские оккупанты больше месяца удерживали Чернобыльскую АЭС.

Среди российских оккупантов, которые больше месяца находились на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения, уже есть первые жертвы из-за лучевой болезни.

Об этом утверждает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Согласно данным Военно-медицинской службы РФ, зафиксирована первая смерть оккупанта в Чернобыле от лучевой болезни. Еще 26 человек госпитализированы и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для прохождения обследования и лечения", — сообщил Геращенко.

Напомним, российские военные оккупировали ЧАЭС в первый день вторжения в Украину – 24 февраля. Территорию ЧАЭС они покинули 31 марта. Сообщалось, якобы оккупанты даже делали окопы в Рыжем лесу – одном из самых опасных мест зоны отчуждения.

Россияне покинули ЧАЭС: что происходит на станции и есть ли угроза возвращения врага (на жестовом языке)

Читайте также: