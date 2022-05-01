После оккупации Новотошкивского россияне начали штурм Орехового, где сейчас идут очень интенсивные бои

После оккупации Новотошкивского россияне начали штурм Орехового, где сейчас идут очень интенсивные бои

В селе Орехово, что в Луганской области, сейчас идут очень интенсивные стрелковые бои.

Об этом 1 мая сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"После оккупации Новотошковского россияне сосредоточили усилия на штурме Орехового. Идут очень интенсивные стрелковые бои – улица за улицей. Также врагом был организован штурм Золотого-4 – хутора Вильного. Штурмовые группы выходили под прикрытием артиллерии и танков", - заявил он.

Глава области также добавил, что российские оккупанты предпринимали попытки обстрела с самолетов Екатериновки и Нижнего, а Золотое-3 разрушили уже на 70%.

Как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, на Попаснянском направлении оккупанты продолжают проводить штурмовые действия в направлении Новотошковское – Орехово. Осуществляют блокировку наших сил и средств в определенных районах, чтобы не допустить маневра.

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На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей (два топливозаправщика включительно). Подразделения ПВО сбили два самолета Су-25 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 67-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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