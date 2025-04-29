После операции в Судже у российских солдат массово выявляют заболевания

Суджа, Курская область. / © ТСН

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Большинство спецназовцев российского подразделения "Ахмат", которые в марте принимали участие в так называемой операции "Поток" в Судже Курской области, находятся в госпиталях из-за серьезных поражений легких.

Об этом сообщил ТАСС командир "Ахмата" Апти Алаудинов, передает The Moscow Times.

По его словам, длительное пребывание внутри газовой трубы сильно отразилось на здоровье бойцов: пострадали дыхательные пути и внутренние органы.

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"Большинство до сих пор лечится, хотя часть уже вернулась в строй", - заявил генерал.

Напомним, что в рамках операции "Поток" российские военные прошли около 15 километров через заброшенную газовую трубу, пытаясь незаметно проникнуть в город Суджа Курской области и выбить оттуда подразделения Вооруженных сил Украины. Кремлевские медиа пытались подать эту операцию как пример "выдающегося военного искусства".

Однако украинский Генеральный штаб опроверг уникальность прорыва: по данным ВСУ, движение спецназовцев не было неожиданностью, а значительная часть российских сил понесла большие потери. Также российские военкоры сообщали о многочисленных случаях поражения легких и даже смерти среди военных из-за удушения во время передвижения по трубе.