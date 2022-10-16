После освобождения Херсона Путин будет смещен: Пионтковский дал прогноз большого "взрыва" в Москве

Украина может освободить Херсонскую область в Днепр уже на следующей неделе, сообщала на днях западная разведка.

Деоккупацию украинской армией Херсона прогнозируют на следующей неделе, с 17 октября.

Об этом, комментируя информацию Financial Times о войне России против Украины, рассказал публицист Андрей Пионтковский в интервью Алесе Бацман.

На вопрос журналистки по поводу фактов, которые говорят о невозможности содержания россиянами оккупированной территории, эксперт ответил ссылкой на издание FT.

"Триггером острой стадии борьбы станет освобождение Херсона, которое, например, Financial Times аргументированно прогнозирует на следующей неделе. Тогда кризис в Москве разразится на полную. Победит та или иная партия: либо генералы будут отправлены под расстрел, либо будут смещены Путина", — выразил свою мнение Андрей Пионтковский.

После того как ВСУ вернут Херсон, Москвой будут уничтожены либо российские генералы, либо Путин.

"После взятия Хесона должен быть назначен очень большой виновник поражения. Вариантов всего два: Путин или генералитет", — добавил эксперт.

Ранее в Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава.

Напомним, диктатор Путин договорился с главой Беларуси Лукашенко о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Диктатор Беларуси заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству.

Аналитик Европейского Совета по международным отношениям Павел Слюнькин выразил мнение, что военные РФ, входящие в состав региональной группировки войск, могли прибыть в Беларусь из-за страха Лукашенко, попытки Москвы оттянуть ВСУ на северную границу, а также из-за возможного наступления на Киев.

Кроме того, в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, которую сейчас проводят в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск.

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