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После освобождения Кременной для ВСУ открываются два важных направления – Гайдай

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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После освобождения Кременной для ВСУ открываются два важных направления – Гайдай

facebook.com/sergey.gaidai.loga/

Город Кременная является важным стратегическим населенным пунктом для Луганской области.

После освобождения Кременной в Луганской области для украинских военных могут открыться сразу два направления. Город является важным стратегическим населенным пунктом.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Преувеличить важность нельзя, потому что два направления открываются из Кременной. Одно – это на Старобельск, и это будет деоккупированный логистический центр Луганщины. И потом уже очень тяжело врагу будет перемещать какие-то резервы или технику, или личный состав, потому что из Старобельска огневым контролем можно держать все дороги", – пояснил он.

С другой стороны, по его словам, после деоккупации Кременной открывается путь в другие крупные города Луганской области – Северодонецка и Лисичанска. По словам Гайдая, продвижение украинских военных на этом направлении поможет разбить группировку врага, которая наступает на Бахмут.

Бои в Луганской области

В пятницу, 30 декабря, спецподразделение Kraken сообщило об освобождении села Новоселовское Сватовского района Луганщины. Населенный пункт уже под контролем украинских военных.

Военный эксперт Михаил Притула предполагает, что в ближайшее время могут быть освобождены от россиян Донецк, Мелитополь, Кременная и Сватово.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что на Луганщине сформированы условия для контрнаступления ВСУ, но одним из факторов, который препятствует деокупации значительных территорий области — есть неблагоприятные погодные условия.

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Дата публикации
Просмотры
1164
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