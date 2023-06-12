После отказа Пригожина "кадыровцы" выполнили приказ Шойгу: что известно

По данным главы Минобороны РФ Шойгу, все отряды наемников должны подписать контракты до 1 июля.

Группа кадыровцев "Ахмат" подписала контракт с Министерством обороны России на следующий день после того, как глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин отказался от такого предложения.

Об этом пишет Reuters.

По данным главы Минобороны РФ Шойгу, все отряды наемников должны подписать контракты до 1 июля. Таким образом, Кремль пытается установить свой контроль над частными армиями, которые воют от ее имени в Украине.

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"Вместо этого наемники получат те же льготы и защиту, что и регулярные войска, включая выплаты для них и их семей, если они будут ранены или убиты", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал подписать до 1 июля контракт с армией РФ всем "добровольческим отрядам". В частности, это касается и "вагнеровцев".

Российский террорист Игорь Гиркин прокомментировал приказ Шойгу присоединить наемников ППК "Вагнер" к русской армии.

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