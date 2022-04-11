"После оторванных ног и рук не спешат идти воевать": Геращенко о российских оккупантах

Геращенко подчеркнул, что решающим будет сражение на Донбассе.

Российские оккупанты после того, как увидели изуродованные трупы своих военных, не спешат идти воевать против Украины.

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Об этом во время телемарафона сказал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Как говорил Черчилль, пленник — это тот, кто пришел тебя убить, но у него это не получилось. Все пленные оккупанты по-прежнему говорят, что они не хотели воевать с украинцами, могут сказать, что их сюда забросали против их воли. На сегодняшний день мы точно знаем и есть данные разведки, которые полностью проваливаются даже так называемые добровольцы, которые пришли воевать за деньги", — пояснил Геращенко.

Советник главы МВД отметил, что Россия только в Приднестровье планировала мобилизовать 15 тыс. мужчин, однако им это не удалось.

"У нас есть данные, что в Приднестровье планировали призвать 15 тысяч мужчин на войну с Украиной и дать им за это по 100 тыс. рублей, это чуть больше тысячи долларов, но никто из них не захотел воевать. По всей РФ провален набор добровольцев, потому что после того, как наша киберармия показала через Интернет то, сколько было убито россиян, которым здесь отрывает сраки, руки, ноги, мало кто хочет воевать за тысячу-полторы тысячи долларов. Поэтому это хороший знак. Но и мы еще не победили. Мы очень далеко до победы. Мы должны вырвать у Путина его ногти. Надо сделать так, чтобы на Донбассе они проиграли", — сказал Геращенко.

Напомним, российские оккупанты могли принудительно вывезти в страну-агрессора более 45 тыс. украинцев. Часть жителей Мариуполя, которым удалось вырваться из территории оккупанта и вернуться в Украину, рассказывают, что их держали фактически в концлагерях.

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