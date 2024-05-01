"После Пасхи": в ВС ответили, когда первые F-16 появятся в Украине

Евлаш отметил, что Воздушные силы не "загадывают все сроки", ведь эта дата менялась уже несколько раз.

Первые истребители F-16 появятся в Украине после Пасхи.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире "Новини Live".

Ведущий спросил Евлаша, есть ли какие-то ориентиры, когда примерно F-16 начнут работать на украинской территории.

"Да, есть – после Пасхи", – ответил с улыбкой спикер ВС.

"Конечно, мы не загадываем все сроки. Поскольку уже несколько раз менялась эта дата, поэтому мы ждем. Наша задача – уже работать с тем, что нам предоставят. Мы не отвечаем за поставки напрямую. Это уже вопрос к высшему военно-политическому руководству. Когда они зайдут в Украину, мы с вами обязательно об этом поговорим", – рассказал Евлаш.

Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами уже в этом году. Точные даты или месяцы Остин не назвал.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Министр обороны США сделал заявление о F-16 и дополнительной помощи Украине

Читайте также: