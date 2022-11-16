После первого удара по Киеву Зеленскому предлагали эвакуировать столицу: почему этого не произошло

Если бы не было людей в Украине, мы потеряли бы наше государство, заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после первого русского ракетного удара по Киеву было предложение эвакуировать все население столицы.

Об этом глава государства рассказал в интервью украинским журналистам.

"Когда был первый ракетный удар по Киеву, было предложение эвакуировать столицу, все население, закрыть всю инфраструктуру, все магазины, выключить электричество и т.д. Таково было предложение согласно тому, что может произойти так, что не будет света, не будут работать очистные (системы – ред.), так что не будет питьевой воды и потом две точки, и много всего, чего не будет. Это было в первый день мощных ракетных ударов", – поделился президент.

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Он также объяснил, почему не согласился на эвакуацию Киева.

"Мой вопрос был следующий. А когда будут ракетные удары по всему государству, куда мы его будем эвакуировать? Ну, куда? В Польшу, Словакию, Румынию – куда? И скажите мне, после большой глобальной эвакуации хоть один дайте мне процент гарантирования, что Россия не вернется и не зайдет, и не займет полностью, оккупирует нашу территорию. Ведь если нет людей в городе, тогда ракеты будут полностью, будет Мариуполь в каждом городе, будет повсюду смерть", — пояснил Зеленский.

Он также заверил, что если бы из Украины уехали все люди, то государство уже было бы утрачено.

"Ну ок, ну давайте всех соберем и вывезем из нашего государства. А что будет тогда? А кто должен защищать? Вы считаете, что должны защищать только люди с автоматами? Или у них нет жен и детей? (…) Если бы не было людей в Украине, мы бы потеряли наше государство. Это мое субъективное мнение. Я смотрел на то, что было в истории наших небольших поселков на Донбассе. Повсюду, где нет ничего, просто все разрушено, дома, там не было людей. Не было людей, потому что страшно. Извините, это не живой щит, не в этом вопрос", – рассказал президент.

Напомним, в июле Зеленский заявил, что если бы власти раньше времени предупредили украинцев о полномасштабном вторжении России, то враг захватил бы государство за три дня, это посеяло бы хаос в обществе и были бы серьезные экономические потери.

Тогда же советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что если бы власти предупредили украинцев о вторжении, они бы в это не поверили. Часть все же поверила бы, но тогда возникла бы паника национального масштаба.

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