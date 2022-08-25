После победы ВСУ станут одной из самых технологичных армий с высокоточным вооружением в Европе — эксперт

После победы украинской армии исчезнут различные военные системы, которые есть сейчас и существенно не влияют на ход войны.

А ВСУ, как считают в Пентагоне, станут армией с самой высокой боеспособностью в Европе.

Об этом главный редактор Defense Express, военный эксперт Олег Катков рассказал в эфире Радио НВ.

"Об этом уже говорят и в Пентагоне. Сейчас у нас действительно зоопарк всех систем. Но после победы он будет приведен в порядок и, конечно, мы от такого разнообразия систем, которые просто сложно обслуживать, потому что их многовато, будем отказываться и кристаллизовать их виды", — уверяет Катков.

Он добавил, что сейчас выстраивается новая концепция Вооруженных Сил Украины.

"Сейчас выстраивается вся концепция Вооруженных сил Украины, исходя из того, что это будет самая технологичная армия с высокоточным вооружением. Я не хочу бросаться фразами "самая мощная в Европе" и так далее, но с реально доказанной наивысшей боеспособностью в принципе", — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, в Офисе президента отметили, что после победы Украина станет осью для новой системы безопасности в Европе.

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