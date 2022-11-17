После побега из Херсона Россия может снова попытаться наступать из Беларуси: под угрозой - две северные области

Противник после отступления из правобережной части Херсонской области восстанавливает боеспособность войск и готовится к переброске на другие направления.

После бегства с правого берега Херсонщины оккупационные войска могут перебросить свои подразделения на Донбасс, Запорожское направление или попытаться осуществить повторное вторжение из Беларуси на территории Черниговской и Сумской областей.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Противник после отступления с правобережной части Херсонской области восстанавливает свои войска, боеспособность и перебрасывает боеспособные подразделения на другие направления. Для врага очень важно — это установление контроля над Донецкой областью, он пытается и сейчас осуществлять свои мечты. Также мы не исключаем, что противник может нарастить свои усилия на Запорожском направлении. Если дальше брать его амбициозные планы, то он также может попытаться проведение наступательных действий с территории Беларуси на Сумскую и Черниговской области", — сказал он.

Вероятность наступления из Беларуси

В последнее время и разведка, и журналисты фиксируют увеличение количества военных в Белоруси. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Путин не изменил своих планов по войне в Украине и будет планировать новое наступление с территории Беларуси.

Ранее британский военный эксперт, полковник Глен Грант отметил, что армия Беларуси очень слаба, у нее нет должной подготовки и многие ее оборудование уже передано России.

Угрозы атаки из Белоруссии прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что смысла в наступлении на территорию нашего государства у белорусов нет, а желания в обществе – "точно нет".

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