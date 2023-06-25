После подрыва Каховской ГЭС оккупанты пытаются вернуться на позиции, однако попадают в собственные ловушки

Российская армия пытается вернуться на позиции, которые она потеряла после подрыва Каховской ГЭС, однако оккупантам приходится разминировать территории, которые они заменяли ранее.

Об этом сказала руководительница объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Также, по ее словам, оккупанты столкнулись еще с одной проблемой, а именно, распространением кишечных инфекций из-за антисанитарных условий на позициях.

Как сообщила Гуменюк, вода возвращается в русло и даже отступает глубже в его пределах, так что противник пытается возвращаться на свои позиции, однако это сложно.

"Карта минных полей их изменилась существенно, большая вода разбрасывала их же минные заграждения, которые они намостили вдоль левого берега, и им приходится разминировать территорию, прежде чем возвращаться. К тому же их работа осложняется распространением кишечных инфекций", — сказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, россиянам на левом берегу сейчас "сложно, потому что у них перебои с питьевой водой очень велики, а логистика у них не обеспечена".

Напомним, что Каховское водохранилище после подрыва оккупантами ГЭС превратилось в пустыню. Украинский журналист и блогер Денис Казанский обнародовал актуальные фото Каховского водохранилища.

Между тем военный эксперт объяснил, могут ли кафиры или ВСУ атаковать через Каховское водохранилище.

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