После попадания по Харькову образовалась воронка шириной 10 метров: коммунальщики ликвидируют последствия обстрелов

Трое раненых на Харьковщине, враг обстреливает Богодуховский, Чугуевский и Харьковский районы. Не обошли снаряды и сам Харьков.

На рассвете кассетными боеприпасами россияне обстреляли частный сектор Харькова, а накануне ночью запустили две ракеты из Белгорода по зданию облгосадминистрации, говорится в ТСН.

От обломков бывшего здания коммунальщики с самого утра расчищают центр города Харькова. Две ракеты попали возле областной администрации. Один из корпусов частично разрушен. «В результате попадания произошел небольшой пожар в трехэтажном здании на площади 5 квадратных метров, который спасатели оперативно ликвидировали. По предварительным данным, эти ракеты – это С-300. На месте работали спасатели, а также саперы ГСЧС», — говорит спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Также читайте Оккупанты выпустили по Николаеву 12 ракет, там остаются 200 тысяч местных вместе с детьми

Вторая ракета прилетела прямо в клумбу возле центрального корпуса. Сила удара была сверхмощной, от попадания образовалась воронка шириной 10 метров. Само же здание уже иссечено и повреждено не первой ракетой.

Первого марта Россия ударила по зданию обладминистрации двумя «Калибрами». Спасатели разбирали завалы 3 недели, тогда погиб 31 человек. На этот раз чудом обошлось без пострадавших, ведь рашисты запустили ракеты еще до комендантского часа. И в этот момент на площади могли быть прохожие и проезжать автомобили.

Читайте также:

Прорыв линии обороны врага в Херсонской области: эксперт объяснил, как будут действовать военные дальше

На рубеже Донецкой и Луганской областей военные отбросили врага и закрепились на более выгодных позициях

ВСУ "ослепили" кафиров на Славянском направлении и затормозили их штурм