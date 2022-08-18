После попадания ракеты в дом в Харькове погибли 7 человек, пожарные потушили огонь: фото, видео

Подразделения ГСЧС в Харькове локализовали пожар в трехэтажном жилом доме, в который попала российская ракета.

В результате попадания российской ракеты в трехэтажный жилой дом в городе Харькове погибли 7 человек, еще 13 получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, опубликовав фото и видео с места происшествия.

В сообщении говорится, что информация о пожаре в доме, в который попала ракета, поступила в ГСЧС 17 августа в 21:40.

“В 23.38 пожар локализован. Продолжается тушение очагов пожаров и спасение людей из-под завалов”, — сообщили спасатели.

По предварительной информации, погибли 7 и пострадали 13 человек. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека.

На месте обстрела работают 80 спасателей и 18 единиц специальной техники.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал о трех погибших и десяти раненых.

Напомним, россияне ударили по общежитию в Салтовском районе Харькова крылатой ракетой "Калибр". В общежитии проживало 30 человек, среди которых – дети и пенсионеры. В частности, в этом доме жили люди с недостатками слуха, поэтому часть пострадавших не могли услышать сигнал воздушной тревоги.

Самый массированный обстрел Харькова – россияне стреляли из "Градов" и артиллерии

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