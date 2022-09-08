После поражения на фронте россияне массированно обстреляли Харьков и Чугуевщину: есть погибшая

Российские оккупанты после поражений на фронте ночью, 8 сентября, массово обстреляли Харьков и Чугуевщину.
В Чугуевском районе из-за ранений погибла местная жительница.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты, терпя позорные поражения на фронте, продолжают терроризировать мирное население Харьковщины! В Харькове наносят удары с реактивных систем залпового огня, зафиксированы попадания в Салтовском районе. Под ударами оккупантов Чугуевщина, к сожалению, в результате последнего обстрела", - сообщил Синегубов.
Глава Харьковской ОВО призвал жителей области находиться в укрытиях.
Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области. Глава государства выразил восхищение украинскими военными и поблагодарил их за освобождение Балаклеи от российского нашествия.
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