После поражения на фронте россияне массированно обстреляли Харьков и Чугуевщину: есть погибшая

Российские оккупанты после поражений на фронте ночью, 8 сентября, массово обстреляли Харьков и Чугуевщину.

В Чугуевском районе из-за ранений погибла местная жительница.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты, терпя позорные поражения на фронте, продолжают терроризировать мирное население Харьковщины! В Харькове наносят удары с реактивных систем залпового огня, зафиксированы попадания в Салтовском районе. Под ударами оккупантов Чугуевщина, к сожалению, в результате последнего обстрела", - сообщил Синегубов.

Глава Харьковской ОВО призвал жителей области находиться в укрытиях.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области. Глава государства выразил восхищение украинскими военными и поблагодарил их за освобождение Балаклеи от российского нашествия.

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