После поражения в Харьковской области россияне усилили скрытую мобилизацию — ISW

Российские оккупанты не могут оправиться от успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

оккупанты столкнулись с большими потерями. Именно поэтому на фоне поражения в Харьковской области, а также контрнаступления ВСУ на востоке вдвое усилили скрытую мобилизацию на территории РФ.

Об этом сообщили в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что поражение оккупантов под Харьковской областью побудило Кремль объявить всероссийскую вербовочную кампанию.

Вместе с тем, отмечается, что, вероятно, Москва отказалась от своих усилий по ограждению отдельных регионов страны от вербовочных кампаний, которые могут усилить социальную напряженность.

По данным ISW, агрессорка Россия почти истощила большую часть сил, первоначально дислоцированных на российских базах в бывших советских республиках. Этот фактор, вероятно, ослабил влияние Кремля в этих государствах.

Аналитики ISW отмечают, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции на востоке страны, усиливая давление на российские позиции и линии тылового обеспечения в восточной части Харьковской, северной и восточной Донецкой областях.

Напомним, почти семь месяцев идет война, которую Российская Федерация начала против Украины. Впрочем, президент-диктатор РФ Владимир Путин до сих пор не считает ошибкой полномасштабное вторжение в страну 24 февраля. Об этом во время пресс-конференции рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя телефонный разговор с главой Кремля.

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