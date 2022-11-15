После поражения в Херсоне Россия усилит боевые действия в Донецкой области — ISW

Россияне перебросят свои войска из Херсона в Донецкую область

После отступления из Херсона российских войск Министерство обороны РФ усилило пропаганду якобы о "территории России" в Донецкой области, вероятно, чтобы подчеркнуть, что российские войска активизируются именно на этом направлении.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Министерство обороны РФ утверждало, что российские войска якобы завершили захват Майорска (20 км к югу от Бахмута) 13 ноября и Павловки (45 км юго-западнее Донецка) 14 ноября после того, как несколько недель не заявляли о российских территориальных. достижения.

По оценке ISW, российские войска перебросят войска в Донецкую область после того, как они покинули правый берег Херсонской области.

По мнению экспертов ISW это приведет к активизации боев вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области.

Аналитики указывают, что даже если россияне после усиления своей группировки смогут добиться успехов в этих районах в ближайшие дни или недели, то эти успехи вряд ли будут значительными в оперативном плане.

Напомним, ранее советник мэра Херсона рассказал, как продолжается отлов "заблудившихся" оккупантов и диверсантов.

Также мы информировали, что советник Офиса президента Алексей Арестович назвал места на фронте, где россияне имеют преимущество.

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