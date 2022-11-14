После поражения в Херсонской области Путин определил новые цели для своих войск в Украине — ISW

Россия усилит наступление в Донецкой области после поражения на Херсонщине

Российский диктатор Владимир Путин определил новые цели для оккупационных войск на территории Украины. Теперь он хочет, чтобы оккупанты захватили всю территорию Донецкой области.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Скорее всего, произойдет восстановление интенсивности российских наступательных операций сначала вокруг Бахмута, а затем на юго-запад в районе Угледара, начавшихся 28 октября.

Иначе эти наступательные действия бессмысленны. Российские войска находятся вдали от оперативно важных мест, кроме Бахмута, и были наполнены недостаточно подготовленными мобилизованными военнослужащими до того, как российские командиры в этом районе накопили достаточно боевой мощи для решительных операций.

"Украинские силы в этом районе окажутся под сильным давлением, и Киеву, скорее всего, придется перенаправлять войска для защиты от этих восстановленных российских наступательных операций", — отмечают эксперты.

Однако эксперты ISW не верят в то, что России удастся добиться серьезного успеха, несмотря на все усилия, оккупанты могут захватить Бахмут, но для этого придется потратить большие ресурсы.

Напомним, ранее эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь объяснил, почему нельзя давать времени россиянам для передышки.

Также мы информировали, что ВСУ сейчас могут наносить удары практически до предела с оккупированным Крымом.

Читайте также: