После посещения фронта Зеленский сообщил важную новость о Покровске

Владимир Зеленский с военными / © Владимир Зеленский

Реклама

Российские войска не прекращают наращивать усилия и вести активные штурмовые действия в районе Покровска. В этом направлении решается многое для Украины и ее союзников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения пункта управления 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Президент поблагодарил воинов за их службу на этом «горячем» направлении, отметив его стратегическую важность:

Реклама

«Это очень важно, потому что это не только наша земля. Это, прежде всего, давление врага психологически на наше государство и на всех союзников. И многое решается именно в этом направлении», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский вместе с военными. / © Владимир Зеленский

Во время пребывания в пункте управления президент заслушал доклады военных по ситуации в районе Покровска, стабилизации линии обороны и взаимодействию со смежными подразделениями. Военные также подтвердили, что враг продолжает давить.

Отдельное внимание было уделено вопросам усиления украинской обороны и обеспечения воинов всем необходимым. Также отметил защитников наградами — орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени и «За мужество» ІІ–ІІІ степеней.

Напомним, ситуация в районе Покровска остается критической. По имеющейся информации, российские войска продолжают накопление и постепенное поглощение города, невзирая на постоянное огневое поражение украинскими силами.

Реклама

Если Россия захватит Покровск и Константиновку, это создаст плацдарм для дальнейшего продвижения на север — в Краматорск и Славянск. Такой шаг они оценивают как одну из самых важных оперативных побед Кремля после захвата Авдеевки в 2024 году.