После потери крейсера "Москва" Россия продолжает блокировать морское пространство – Маляр

Замминистра обороны добавила, что Россия также блокирует разведдеятельность и судоходство.

После потери ракетного крейсера "Москва" Россия продолжает блокировать морское пространство.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в эфире всеукраинского национального марафона.

На вопрос ведущего, как изменилась украинская позиция на море после уничтожения российского флагмана "Москва", Маляр ответила: "Россия, тем не менее, все равно продолжает блокировать морские просторы, блокирует разведдеятельность, судоходство...".

Напомним, на российском крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

Вечером 14 апреля в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. По данным российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, из 510 членов экипажа спасли всего 58.

Позже в Министерство обороны США подтвердили, что крейсер "Москва" утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

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