После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов по Украине — Игнат

Россияне не могут отойти от эпического уничтожения трех самолетов на Херсонском направлении. Поэтому теперь оккупанты не решаются наносить авиаудары по Украине так часто, как раньше.

Россияне уменьшили количество авиаударов после того, как потеряли три своих истребителя Су-34 на юге Украины.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Значительно меньше враг применяет авиационные средства поражения, особенно управляемые авиабомбы, в частности, на Херсонском направлении", — сказал он.

По словам Игната, сейчас противник пытается разведать как можно больше, собрать информацию в тех южных районах, где, собственно, произошло сбивание российских истребителей.

"Понятно, что они ищут те средства, которыми были отправлены самолеты в "вечный полет", как говорится", — рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил также отметил, что такие случаи со сбитием российских самолетов могут повторяться.

"Враг понимает, что наши системы, в том числе и предоставленные нам партнерами дальнобойные системы, могут появляться на других направлениях, а не только там, где испытали эту историю российские Су-34. Мы можем проводить такие операции на разных направлениях, вопрос в том, чтобы было больше таких систем", – добавил Игнат.

Сбитие трех российских Су-34

Украинским защитникам неба 22 декабря удалось уничтожить сразу три российских самолета Су-34 на южном направлении вместе с экипажами.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал успешную операцию. По его словам, все было блестяще спланировано, а стоимость одного российского истребителя – не менее 50 миллионов долларов.

В то же время аналитики Института изучения войны отметили, что россияне до сих пор не могут отойти от шока после сбития трех своих самолетов.

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