После протестов в России против войны 13 тысяч задержанных, сотни избитых и один перевернутый автозак в ДТП

Новый символ мира – зеленая лента, а возле слова "Путин" мужской половой орган.

Кредитный рейтинг – преддефолтный, в магазинах дорожает гречка и исчезает сахар, продукты начинают продавать с ограничениями. Такую цену Россия платит за безумную войну Путина. А всех, кто против нее протестует – угрожают на годы посадить. За 11 дней войны на протестах – задержали 13 тысяч россиян. Треть из них – за один день, вчера.

Об этом говорится в ТСН.

Российский паспорт горит в центре Белграда, Сербия. Это могут позволить себе те, у кого уже есть другой. С которым не так стыдно перед соседями. «Я не хочу иметь никакого отношения к тому, что делает Россия…», – говорит мужчина.

Те, кому не удалось уехать вовремя, такого себе позволить не могут. Выходят на самые массовые за последние годы протесты. Тащить их в автозак силовики начинают сразу. Достается и тем, кто просто несвоевременно проходил по улице. Демонстрации и пикеты, одиночные и массовые – в полсотни городов России. Они начинаются по-разному, заканчиваются все одинаково.

Вычеканенное в льде "Нет войне" в Петербурге попытались залить краской. Когда это не получилось – засыпали землей. Это такой же абсурд, как и слово "война", официально запрещенное в России. Цензура его блокирует. Здесь это называют исключительно спецоперация. Даже те, кто выходит на протест – заигрывают с цензурой.

Какую цену Россия платит за безумие Путина

Новый символ мира – зеленая лента, а возле слова "Путин" мужской половой орган. Большинство здесь – с высшим образованием, хорошей зарплатой. Именно по ним больнее всего бьют новые западные санкции. Но внезапно лишены возможности покупать привычные продукты и одежду, нормально выезжать за границу – они все равно выходят не на сопротивление силовикам, а на демонстрацию несогласия. Силовики обычно упаковывают их в автозак.

У либеральных россиян для этого давно, уже лет десять, есть специальный глагол. "Винтить". «Идем «вентится», — говорят они, когда собираются в центр города.

Силовики не разочаровывают — около 5 тысяч задержанных, один перевернутый автозак, на перекрестке не разминувшийся с автомобилем, 11 раненых, сотни избитых. Герой дня – парень из Петербурга, который голыми руками попытался врезать ОМОНовцу.