После провала блицгрига российские оккупанты перешли к плану Б – Кислица

Россияне стремятся спровоцировать гуманитарную катастрофу по всей Украине.

Российские оккупанты провалили блицкриг – молниеносно захватить территорию Украины и установить здесь свою власть. Теперь переходят к плану Б — создать гуманитарную катастрофу на всей территории Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 29 марта на заседании Совета Безопасности ООН относительно российской агрессии против Украины.

"После провала своего первоначального плана блицкрига российские войска перешли к плану Б. Этот план предусматривает спровоцировать гуманитарную катастрофу по всей Украине и уничтожить сельскохозяйственный потенциал моей страны, чтобы запугать украинское политическое руководство и народ и склонить его к капитуляции", — сказал Кислица.

Он отметил, что "набор инструментов широк и чрезвычайно жесток. Он включает умышленное разрушение жилых районов и критической инфраструктуры, ракетные обстрелы по всей стране, осаду городов, нарушение договоренностей по гуманитарным коридорам, террор против мирного населения в оккупированных районах, включая похищения и убийства. Сейчас оккупанты похитили около 30 местных лидеров, активистов и журналистов".

В целом, Россия выпустила по Украине более 1200 баллистических, крылатых и сверхзвуковых ракет, 467 из них – по жилым районам.

"Мариуполь остается кровоточащей раной в сердце Европы. По данным местных властей, погибли по меньшей мере 5000 человек. Почти 150 тысяч жителей остаются в осаде, лишенные каких-либо основных условий для жизни. Их нужно эвакуировать, но не на территорию агрессора. Попытки России сделать это является не только циничным лицемерием, но и грубым нарушением законов и обычаев войны, норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций 1949 года и Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям. Около 40 тысяч украинцев принудительно вывезены в Россию и Беларусь", — сказал Кислица.

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В то же время российские оккупанты обстреливают эвакуационные колонны, которые пытаются выехать из Мариуполя на неоккупированную территорию Украины.

По данным ЮНИСЕФ, за месяц войны в Украине пришлось переместить 4,3 млн детей (в целом в стране насчитывается 7,5 млн детей), 1,8 млн из них уехали за границу. По меньшей мере, 143 ребенка погибли от российских оккупантов и 216 получили ранения.

"Срочно нужны гуманитарные действия. В то же время следует иметь в виду, что гуманитарная катастрофа в Украине является элементом российской военной стратегии. Чтобы быть эффективной, любая инициатива должна быть направлена на изменение общего подхода России к Украине, а не на тщетные попытки привлечь агрессора как партнера на гуманитарном пути", — сказал Кислица.

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