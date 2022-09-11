После провала на фронте у Путина пожаловались и потребовали переговоров с Украиной

После провала на Харьковском направлении у Путина снова захотели мирных переговоров с Украиной.

В Кремле посетовали, что Украина якобы отказалась от предложений, принятых в Стамбуле.

Об этом сказал руководитель российского МИДа Сергей Лавров в территории российского пропагандистского канала.

Лавров заявил, что Россия не против мирных переговоров и якобы ожидает, что они состоятся. Министр государства-оккупанта заявил, что РФ требует, чтобы переговоры состоялись побыстрее, поскольку "чем больше откладывается процесс, тем труднее будет договориться".

Также путинский министр в очередной раз повторил бред о "Бучанской трагедии", назвав массовые убийства украинцев российскими оккупантами "провокацией".

"Здесь есть уже свежий исторический пример, когда в Стамбуле в конце марта была достигнута договоренность, причем на основе тех предложений, которые внесла украинская делегация. Мы поддержали этот подход. Украинцы сами от него отказались", — посетовал Лавров.

Напомним, Украина освободила больше территорий за несколько дней, чем Россия захватила с апреля.

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