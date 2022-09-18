После провала на Харьковщине россияне строят оборонительные сооружения и перебрасывают новую технику в Луганскую область - Гайдай

В Луганской области россияне строят оборонительные сооружения, из-за значительных потерь во время отступления с Харьковщины продолжают собирать мужчин на улицах.

В Луганскую область после значительных потерь и разгрома на Харьковщине оккупанты перебрасывают из РФ дополнительное количество техники и продолжается принудительная мобилизация местных мужчин.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, скопление техники врага люди наблюдают почти во всех населенных пунктах, расположенных поблизости с админграницей в другие области. В частности, в Троицком, Сватовом, Рубежном, Попасной.

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"Даже в выходные в Луганске, Сорокино, Довжанске, Ровеньках, Антраците, Хрустальном и других городах военные РФ продолжают вылавливать мужчин. Из-за отсутствия Интернета местное население почти не владеет текущей информацией на фронте. Поэтому оккупанты не упускают возможности манипулировать общественным мнением", — рассказал Гайдай.

Впрочем, при столь значительных потерях оккупантам удается лишь скрыть точное количество погибших. Переполненные больницы и морги местные жители видят каждый день.

Так, при отступлении оккупантов из Харьковской области только подразделения 11-го армейского корпуса из состава балтийского флота вооруженных сил РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.



А 64-я отдельная мотострелковая бригада восточного военного округа – более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях.

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"Поэтому и едет новая, местами не совсем новая, техника из России и продолжается принудительная мобилизация мужчин Луганщины. К тому же, за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, "Новомихайловка и Правдино. Наша авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять БпЛА и один вертолет Ка-52 врага", — отметил Гайдай.

Он уточнил, что ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники.

Противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов по следующим населенным пунктам:

на Краматорском направлении: Райгородок, Озерное, Пискуновка, Кривая Лука, Северск, Николаевка, Верхнекаменское, Спорное, Веселое, Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Серебрянка, Григорьевка.

на Бахмутском направлении: Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Выемка, Сухая Балка и Юрьевка.

Напомним, в Луганской области оккупанты усилили проверки людей, а среди "руководителей "ЛНР" начались разборки.

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