После публичного СОЧ Гнездилов возвращается на службу и планирует обратиться в ЕСПЧ

Публично покинувший службу военнослужащий Сергей Гнездилов сообщил, что возвращается в ряды армии. Однако он заявил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека по поводу обстоятельств своего увольнения.

Об этом он рассказал в своем Telegram.

"Сегодня вступает в силу решение суда по моему возвращению. Хочу поблагодарить моих адвокатов. Анастасия Бурковская, Ilia Podvornyi, Addati Group. Учитывая заполитизированность моего дела, мы, если честно, и не ожидали, что выигрываем.

Адвокаты сражались как львы. Десятки нарушений со стороны прокуратуры и ГБР, всего — будет ответ. Будут жалобы, суды, в том числе и ЕСПЧ, потому что правда – важна. Важно говорить о проблемах, несмотря ни на что, потому что это — первый шаг на пути их решения. Говорить, а не умалчивать. Решать, а не игнорировать", – написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, как вернуться на службу после СОЧ через приложение "Армия+".

Читайте также: