После ракетного удара на Полтавщине объявлен трехдневный траур

Глава Полтавской ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки.

Из-за ракетного удара по Полтаве власти объявили о трехдневном трауре в области с 4 сентября.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Глава военной администрации заявил о большой трагедии для Полтавщины и всей страны.

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"Вражеский коварный удар отнял 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким", – указал Пронин.

"С завтрашнего дня область — в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим. Враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности", — добавил глава ОВА.

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Напомним, российские войска 3 сентября нанесли ракетный удар по институту и больнице в Полтаве. В Минобороны заявили о более 40 погибших и около 200 пострадавших.

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