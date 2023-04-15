После ракетного удара по Славянску под завалами дома остаются пять человек

Пока неизвестной остается судьба еще трех человек.

В Славянске на Донетчине под завалами жилого дома, в который попала российская ракета, остаются пять человек.

Об этом сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях.

"Под завалами дома в пер. Парковом остается еще пять человек. Их личности установлены. Кроме того, у нас нет сведений об жильцах еще трех квартир", — рассказал он.

По состоянию на утро субботы, 15 апреля, известно о 30 пострадавших: 21 – ранены 9 – погибшие. Ночью из-под завалов спасатели извлекли мертвую женщину.

Ракетный удар по Славянску

В пятницу, 14 апреля, оккупанты ударили ракетами С-300 по жилым кварталам Славянска на Донетчине. В результате ракетных обстрелов повреждены пять многоэтажек и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.

Среди погибших есть 2-летний ребенок. Из-под завалов спасатели извлекли и 14-летнюю девочку.

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