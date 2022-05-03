После ракетного удара во Львове возобновляют водоснабжение: какая ситуация в городе

После ракетного удара во Львове возобновляют водоснабжение: какая ситуация в городе

В результате ракетного удара во Львове повреждены три электростанции, обесточены две насосные станции.

Россияне нанесли ракетный удар по Львову. Повреждены 3 электроподстанции. Две насосные станции без тока.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Восстанавливаем водоснабжение через альтернативные источники электроэнергии", – написал он в Telegram-канале.

Также в городе работают над восстановлением электроснабжения в обесточенных районах.

Напомним, вечером 3 мая во Львове раздался ряд взрывов и возникли перебои с электроснабжением. Местные власти сообщили о ракетных ударах.

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