После ракетной атаки на вокзал Краматорска Франция готова запретить импорт российской нефти

Ле Мер добавил, что для введения более строгих санкций против РФ в энергетике нужно европейское единство.

После ракетной атаки на вокзал в Краматорске, унесшей более 50 жизней мирных людей, Франция готова "идти дальше" и запретить импорт российской нефти.

Также читайте ЕС объявил о эмбарго на уголь из России и закрытии своих портов и дорог

Об этом в интервью CNN сообщил министр финансов страны Бруно Ле Мер.

Он назвал нападение на железнодорожный вокзал в Краматорске "резней" и сказал, что виновных нужно "установить, привлечь к ответственности и осудить за эти преступления".

"Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете нефти, и я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе запрета российской нефти", — заявил Ле Мер.

Стоит отметить, что 8 апреля 2022 года вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области, где собирались люди для эвакуации. По предварительным данным, не менее 52 человек погибли, более 100 получили ранения.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: