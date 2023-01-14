После ракетной атаки по Днепру сокрушенная мать прокляла убийц своего сына (видео)

Мама одного из погибших в многоэтажке Днепра в отчаянии и слезах прокляла россиян за совершенное, этот момент был зафиксирован на видео.

Видео сняли журналисты местного 11 канала.

Женщина стояла напротив разрушенной российской ракетой части дома, рыдала и произносила свою боль вместе с проклятиями в адрес террористов. Тем временем спасатели разбирают на месте завалы в поисках людей под ними.

"За что ты его погубил? Вы сюда приезжали к нам в город. Мы вас принимали как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали с моим сыном?! Негодяи, я вас проклинаю до седьмого поколения! Будьте вы, собаки, всю жизнь прокляты всеми людьми, и мною тоже прокляты! Всеми материнскими слезами будьте вы прокляты!" – заявила сокрушенная мать.

Напомним, Россия устроила очередной массированный обстрел Украины 14 января, выпустив по ней 38 ракет. Силам ПВО удалось уничтожить 25 из них.

Одна из вражеских ракет попала по многоэтажке в Днепре, разрушив там целый подъезд на 72 квартиры. Жертвами атаки по дому стали пять человек, количество пострадавших достигает почти 60 (12 из них – дети). Спасатели на месте удара разбирают завалы, под которыми могут находиться еще десятки человек.

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