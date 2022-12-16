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После ракетной атаки в Киеве перебои с водоснабжением и вводятся экстренные отключения света

Автор
Надежда ПонькоНадежда Понько
Дата публикации
Просмотры
4069
Время на прочтение
1 мин
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После ракетной атаки в Киеве перебои с водоснабжением и вводятся экстренные отключения света

Фото: Associated Press

Воды будет не хватать во всех районах.

В связи с повреждениями энергоинфраструктуры после ракетного удара во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением.

Об этом сказал глава столицы Виталий Кличко

"Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды", — отметил он.

Напомним, бюветы можна найти на карте города.

В то же время из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света.

По всей Украине все еще воздушная тревога. Украинцев призывают оставаться в укрытиях.

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Дата публикации
Просмотры
4069
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