После ракетной атаки в Киеве перебои с водоснабжением и вводятся экстренные отключения света

Воды будет не хватать во всех районах.

В связи с повреждениями энергоинфраструктуры после ракетного удара во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением.

Об этом сказал глава столицы Виталий Кличко

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"Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды", — отметил он.

Напомним, бюветы можна найти на карте города.

В то же время из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света.

По всей Украине все еще воздушная тревога. Украинцев призывают оставаться в укрытиях.

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