После ракетной атаки в Киеве перебои с водоснабжением и вводятся экстренные отключения света

Воды будет не хватать во всех районах.
В связи с повреждениями энергоинфраструктуры после ракетного удара во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением.
Об этом сказал глава столицы Виталий Кличко
"Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды", — отметил он.
Напомним, бюветы можна найти на карте города.
В то же время из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света.
По всей Украине все еще воздушная тревога. Украинцев призывают оставаться в укрытиях.
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