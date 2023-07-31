После ракетной атаки в Кривом Роге произошел обвал дома во время разбора завалов (видео)

Чрезвычайники призвали держаться подальше от мест, где проводятся спасательные работы.

В Кривом Роге обрушилась часть многоэтажки, где спасатели разбирают завалы после ракетного удара 31 июля.

Об этом сообщили в ГСЧС и МВД Украины.

"В Кривом Роге во время разбора завалов на месте ракетного удара произошло обрушение еще одной части дома. Просим держаться подальше от мест, где проводятся спасательные работы. Не мешайте работе спецслужб и помните о собственной безопасности", — призвали чрезвычайники.

В МВД также сообщили об обвале конструкций дома во время разбора завалов и спасательной операции. В ведомстве также показали видео момента обрушения здания, которое сделала съемочная группа программы "Вікна".

"К счастью, жильцы дома и журналисты были на безопасном расстоянии, а спасатели успели отскочить, когда часть конструкции упала", – отметили в ведомстве.

Ракетная атака по Кривому Рогу: произошел обвал дома во время разбора завалов

Ракетный удар по Кривому Рогу

Российские оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами утром 31 июля. Враг попал в жилой дом (разрушена секция от четвертого до девятого этажа) и четырехэтажный техникум политехнического института (фактически разрушен).

На месте происшествий развернуты оперативные штабы. Чрезвычайники проводят спасательную операцию: ищут людей под завалами.

Пока известно о четырех погибших в результате российской атаки (из них один ребенок) и 53 раненых (среди них трое детей).