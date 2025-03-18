После разговора Трампа и Путина анонсирован большой обмен пленными: подробности — росСМИ

Во время телефонного разговора между президентами России и США Владимир Путин рассказал о предстоящем 19 марта планах обмена пленными с обменом 175 на 175 человек.

Об этом сообщают РосСМИ.

"Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным", — заявили в Кремле.

В рамках переговоров Россия обязалась передать Украине 23 тяжелораненых военнослужащих, которые сейчас находятся на лечении в медицинских учреждениях России.

В телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили значимость нормализации двусторонних отношений и подчеркнули свою ответственность за стабильность в мире. Оба лидера договорились поддерживать постоянный контакт.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кремль сообщил, что во вторник, 18 марта, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

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